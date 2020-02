Driedaags festival Dance D-Vision schakelt versnelling hoger voor tiende verjaardag Frank Eeckhout

03 februari 2020

10u56 10 Zottegem Dance D-Vision viert deze festivalzomer drie dagen lang zijn tiende verjaardag. “Het thema van deze editie is Magical Moments. Dat staat voor het delen van unieke momenten met vrienden en familie. Verwacht je aan een verbluffend decor met futuristische special effects", laat organisator Nico Nobels weten.

Het populaire festival Dance D-Vision wordt sinds 2011 georganiseerd op het festivalterrein van de Bevegemse Vijvers in Zottegem. Het lokte de afgelopen editie 20.000 bezoekers uit heel België. In 2020 vindt het festival plaats op vrijdag 31 juli, zaterdag 1 en zondag 2 augustus. Dance D-Vision is een totaalbeleving, waarbij de organisatie een droomwereld creëert, waar bezoekers even al hun zorgen kunnen vergeten.

Namen

“Omdat het de tiende verjaardag van het festival is, willen we bijzondere artiesten naar Zottegem halen. Met Mark With a K, Mandy, Afro Bros en Jamie-Lee Six als eerste namen, belooft het een fenomenale verjaardagseditie te worden", verklapt Nico Nobels.

Ook dit jaar laten we de buurtbewoners van het festivalterrein in Zottegem gratis binnen. Zich tijdig registreren via de website is de boodschap Organisator Nico Nobels

Na het enorm succes van vorig jaar, nodigt de organisatie de buren opnieuw uit om op vrijdag 31 juli het feestweekend stevig in te zetten. Ook dit jaar laat de organisatie de buurtbewoners van het festivalterrein in Zottegem gratis binnen. “Zich tijdig registreren via de website is de boodschap. Dit jaar werkt de organisatie met een online preregistratie, waardoor misbruik van de tickets uitgesloten wordt. De buurtbewoners krijgen hierover begin mei meer informatie via een persoonlijke uitnodiging in hun brievenbus", belooft Nobels.

Streetfood

Voor een dagticket betaal je op zaterdag 42,50 euro en op zondag 37,50 euro. Combitickets kosten 70 euro en viptickets 115 euro per dag, inclusief gratis streetfood. Wie twee dagen als vip komt, betaalt daar 200 euro voor. Nieuw dit jaar is het Magical Weekend-ticket, waarmee bezoekers een heel weekend toegang hebben tot het festival en de camping, alsook tot de exclusieve preparty op vrijdag. Meer info en tickets zijn vanaf nu te vinden op www.dance-d-vision.be.