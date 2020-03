Drie patiënten met coronavirus in ziekenhuis waarvan twee op intensieve Frank Eeckhout

16 maart 2020

15u38 0 Zottegem In het AZ Sint-Elisabeth zijn momenteel drie patiënten met het coronavirus gehospitaliseerd. Twee van hen verblijven op de dienst Intensieve. Drie andere patiënten met COVID-19 werden thuis in quarantaine geplaatst. “Sinds maandagochtend werd het ziekenhuis, op vraag van de federale overheid, volledig afgesloten", zegt communicatieverantwoordelijke Nicky De Temmerman

Het coronavirus krijgt stilaan het volledige land in zijn greep. Het AZ Sint-Elisabeth Zottegem volgt de situatie dag na dag nauwgezet op. Sinds enkele dagen is het ziekenhuisnoodplan in werking. Het crisiscomité komt dagelijks (ook in de weekends) samen en past de maatregelen aan waar nodig. Omwille van de toename van screenings vorige week werd beslist om een tweede locatie voor isolatie te openen. De verpleegafdeling 4E, met een capaciteit van zestien bedden, werd daarom vorige week vrijdag ingericht voor isolatie van verdachte en positief geteste patiënten.

Snelle stijging

Momenteel hebben we drie positieve COVID19-patiënten gehospitaliseerd, waarvan twee er ernstig aan toe zijn en op intensieve zorgen liggen. Zeven patiënten wachten het resultaat van de test nog af, maar blijven op de dienst 4E geïsoleerd. Tot op heden hadden we ook drie ambulante positief geteste patiënten. Zij verblijven thuis in isolatie. Gezien de snelle stijging van het aantal verdachte te hospitaliseren patiënten, zijn we ondertussen ook de afdeling 4F aan het klaarmaken om in gebruik te nemen wanneer de afdeling 4E volzet zou zijn. Zowel voor bevestigde als verdachte gevallen worden strikte isolatiemaatregelen in acht genomen, waarbij onze medewerkers vooralsnog beschikken over voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen", zegt Nicky De Temmerman.

Ingang afgesloten

Sinds deze maandagochtend werd het ziekenhuis, op vraag van de federale overheid, volledig afgesloten. De ziekenhuisingang vanaf de parking is permanent dicht, iedereen moet via de hoofdingang binnenkomen. “In de inkomhal wordt iedereen gevraagd naar hun reden van bezoek. Enkel wie een geldige reden heeft, mag verder naar zijn of haar afspraak. Ook het Medisch Centrum Brakel is vanaf morgen volledig gesloten. Dringende afspraken moeten dan in het ziekenhuis in Zottegem gebeuren. In de garage van de spoedgevallendienst werd sinds gisteren een pre-triage ingericht. Waar voordien enkel de patiënten met een vermoedelijke besmetting van COVID-19 zich moesten aanmelden, moet nu iedereen aanbellen tot de verpleging hen komt ophalen. Tenslotte is maandagnamiddag de goede samenwerking tussen ons ziekenhuis en de huisartsenwachtpost Panacea verder geconcretiseerd onder de vorm van een huisartsen-pre-triagepost naast de spoedgevallendienst. Eén of twee huisartsen zullen op afspraak patiënten, verwezen vanuit de huisartsenwachtpost, onderzoeken en nagaan of het gaat om banale, dan wel om COVID-19 verdachte infectietekenen", geeft De Temmerman nog mee.