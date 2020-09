Drie handelaars halen Tour de France klein beetje naar Zottegem Frank Eeckhout

03 september 2020

15u08 0 Zottegem Met een leuke actie halen Kwaliteitsslager Chris & Carina, Frituur Happy en Bakkerij Sint-Anna de Tour de France een klein beetje naar Zottegem.

Een salade du Tour, Premium Beef Burger Tour de France of een speciaal Ronde Gebakje. Aan creativiteit geen gebrek bij de drie handelaars. “Tot 21 september kunnen onze klanten 30 hippe en kwalitatieve wieleroutfits winnen. Het enige wat men moet doen om er eentje te winnen, is de spaarkaart vol krijgen. Bij een volle spaarkaart is de kans dus groot dat je met een gele trui naar huis rijdt", zeggen de drie zelfstandigen in koor.