Drie genomineerden voor Groene Pluim Frank Eeckhout

22 januari 2020

09u27 1 Zottegem Groen Zottegem heeft Speelbos Droombergen, Cunina vzw en jeugdraad Zottegem genomineerd voor de jaarlijkse Groene Pluim.

De Groene Pluim is een erkenning voor mensen of verenigingen die zich bijzonder inzetten om van Zottegem een sociale, milieuvriendelijke en bruisende stad te maken. De Groene Pluim wordt op zaterdag 25 januari uitgereikt op de nieuwjaarsreceptie van Groen in het Ontmoetingscentrum in Leeuwergem. Uit negen kanshebbers zijn drie genomineerden weerhouden. Gastspreker van dienst is Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege.