Drie generaties liefde voor de stiel: garage Patrick Petit viert bijzonder jubileum met extraatje voor klanten Frank Eeckhout

25 juli 2019

16u15 16 Zottegem Met een feestweekend vieren de ‘Petits’ drie generaties liefde voor de stiel en de automobielindustrie. “Zonder onze inzet én de klanten was ons dat nooit gelukt. Komend weekend zullen we ze eens op een andere manier soigneren: met een hapje en een drankje", vertelt Kim Petit.

Een halve eeuw, zo lang is de familie Petit al actief in de automobielindustrie. Met tweedehands Mazda-wagens als specialiteit heeft Garage Patrick Petit door de jaren een succesvolle zaak uitgebouwd waar familiale sfeer en service centraal staan. Met zijn 33 jaar is Kim Petit de jongste telg die in de automobielsector stapte. “Klanten staan voorop en zij mogen af en toe eens goed gesoigneerd worden", knipoogt Kim.

De ‘Petits’ zijn uitgegroeid tot een begrip in Zottegem. En de liefde voor het vak en voor Mazda zit in het DNA van de familie. “50 jaar geleden startte mijn grootvader Frans Petit als consessiehouder van het merk Mazda. Mijn vader Patrick besloot daarom in 1979 een eigen garage te bouwen langs de Provinciebaan in Zottegem. Hij legde zich toe op de verkoop van tweedehandswagens van alle merken en carrosserie. Later specialiseerde hij zich in tweedehands Mazda. Met succes. In 2006 versterkte ik, met een diploma graduaat automechanica op zak, mijn ouders. Mijn focus ligt op de aankoop en verkoop. Maar ook de mechaniek kan mij bekoren. Sinds kort breidde ik ons assortiment uit met Kia en Hyundai", vertelt Kim.

Klantvriendelijkheid

Dat de zaak goed draait, is volgens de familie Petit te danken aan ons toegankelijk karakter van de garage, hun klantvriendelijkheid en de correcte service die ze leveren. “Daarmee trekken we ook klanten aan van over de taalgrens. De reputatie waar mijn vader meer dan 50 jaar aan gebouwd heeft, wil ik graag nog jarenlang doortrekken", knipoogt Kim.

Om die halve eeuw liefde voor de stiel te vieren, organiseren de Petits een feestweekend. “Op zaterdag en zondag 27 en 28 juli staat er een feestelijk opendeurweekend gepland. Bij een hapje en een drankje is iedereen er welkom om het ruime aanbod aan tweedehands wagens te ontdekken. Liefhebbers van Mazda MX-5 vinden er zonder twijfel hun gading. Voor de liefhebbers komt op zaterdag ook Mazda Club België (MCB) langs. Zondag om 14 uur start ‘brommerkesclub’ De Leste Vitesse aan onze garage voor een rondrit. De MX-5 for fun club is dan eveneens van de partij", besluit Kim.