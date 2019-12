Dossiers OCMW- en gemeenteraad tellen 1.346 bladzijden: “Onmogelijk om op één avond te behandelen” Frank Eeckhout

13 december 2019

17u46 2 Zottegem Maar liefst 80 agendapunten, goed voor 1.346 bladzijden, moeten er maandagavond op de gemeenteraad in Zottegem behandeld worden. “Als we ons werk goed willen doen, hebben we daar acht tot tien uur voor nodig. Het stadsbestuur wil dat er echter op één avond doorjagen. Puur gekkenwerk en heel amateuristisch”, reageren oppositiepartijen sp.a, Groen en Open Vld.

Het wordt nachtwerk, maandag op de gemeente- en OCMW-raad in Zottegem. De gemeenteraad telt maar liefst 63 agendapunten, goed voor 1.722 bladzijden aan informatie. Aansluitend volgt de OCMW-raad met 17 agendapunten of nog eens 624 bladzijden. Op de agenda staan onder meer de meerjarenplanning en de verschillende belastingen en retributies. Maar dat is nog niet alles want voorafgaand aan de gemeenteraad komt maandag ook nog eens het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) samen om te vergaderen. En dat is allerminst naar de zin van oppositiepartijen sp.a, Open Vld en Groen.

“We hebben in eerste instantie gevraagd om de vergadering van het AGB naar een andere dag te verplaatsen. Daar willen N-VA en CD&V echter niet op ingaan. Ook onze vragen om de gemeenteraad en de OCMW-raad op te splitsen, stuiten steeds op een njet. Daardoor zijn de gemeenteraden in Zottegem elke maand weer nachtwerk. Waarschijnlijk is het CD&V en N-VA-bestuur bang dat ze hun gemeenteraadsleden geen twee avonden op de maand gemotiveerd krijgen om naar de gemeenteraad te komen. Dit werd trouwens pijnlijk duidelijk in de maand oktober van dit jaar. Toen moesten de geplande gemeente- en OCMW-raad geannuleerd worden omdat een raadslid van de meerderheid met vakantie wou. Exit lokale democratie”, stelt Kurt De Loor (sp.a) scherp.

Sp.a, Open Vlv en Groen stellen dat de organisatie van de gemeenteraad, de OCMW-raad en de commissies veel beter kan. “Op die manier kunnen we ons grondig voorbereiden en kunnen we op een open en volwassen manier debatteren over de toekomst van onze stad. Deze maand is het opnieuw prijs. De agenda van de gemeenteraad van maandag 16 december werd opgeladen op zondagmiddag 8 december, de documenten pas op zondagnacht. Dat gebeurt normaal al op vrijdag waardoor gemeenteraadsleden nog een bijkomend weekend hebben om de agenda en de documenten door te nemen. Dit is geen overbodige luxe, zeker niet als je weet dat de agenda’s van zowel de OCMW-raad als de gemeenteraad méér dan overladen zijn. Daarbovenop staat maandag ook nog eens de meerjarenplanning geagendeerd. Die bepaalt het beleid van de komende vijf jaar en is best wel een stevige discussie waard", vinden Heidi Schuddinck (Goen) en Dirk Minnaert (Open Vld).

Door de drukke agenda vreest de oppositie haar werk niet grondig te kunnen te doen. “Om alle op een deftige manier te behandelen, hebben we zo’n tien uur nodig. Dat betekent dat de gemeenteraad dan tot 6 uur ‘s ochtends zou duren. Gekkenwerk want zolang onafgebroken je concentratie behouden is onmogelijk. Het is jammer dat op die manier ons democratisch controlerecht aan banden wordt gelegd door de burgemeester en de schepenen. Wij vragen vanuit de oppositie enkel om ons werk op een grondige manier en professioneel te kunnen doen. Maar wij worden constant tegengewerkt", besluiten de drie raadsleden in koor.

Meerderheidspartijen CD&V en N-VA nuanceren de zware agenda van beide zittingen. “Donderdag kwam de commissie financiën voor het eerst bij elkaar, in voorbereiding van de gemeenteraad van 16 december. In het kader van de traditioneel lange bespreking van het nieuwe meerjarenplan, was de voorafgaande commissie een prachtig voorbeeld van hoe meerderheid en oppositie op constructieve wijze het debat vorm gegeven hebben,” zegt burgemeester Jenne De Potter. “Het stadsbestuur riep deze commissie in het leven om het meerjarenplan op technisch vlak te doorgronden,” vult schepen van Financiën Leen Goossens aan. “De vergadering duurde vier uur en liet voldoende ruimte om alle aandachtspunten aan bod te laten komen. Met het technische luik al achterwege, kan maandag op de gemeenteraad het politieke debat de bovenhand krijgen.”

“Wij schatten de commissievergaderingen inhoudelijk naar waarde,” benadrukt gemeenteraadsvoorzitter Peter Lagaert. “We gaan niet mee in het verhaal van extra zittingen – en dus extra zitpenningen – als dat niet nodig is. De commissie financiën gaf de oppositie de kans om hun voorbereidend werk grondig te doen. Dat moet ons de nodige tijdswinst opleveren tijdens de gemeenteraadszitting nu maandag. Ik wil de stadsdiensten trouwens bedanken voor het geleverde werk: net als zes jaar geleden is men er in geslaagd alle documenten over het meerjarenplan, netjes binnen de twee weken voor de datum van de gemeenteraad, over te maken aan alle gemeenteraadsleden. Ondanks de drukke agenda vond sp.a wel nog tijd om drie extra punten aan de agenda toe te voegen. Nochtans is er een stilzwijgend akkoord om dat niet te doen als een meerjarenplanning moet besproken worden,” aldus de gemeenteraadsvoorzitter.

“De meerjarenplannen van Stad, OCMW, AGB en de kerkfabrieken verdienen de nodige aandacht, maar de agenda oogt lang door een lange lijst van retributiereglementen, die om de zes jaar vernieuwd worden. Na de studieronde tijdens de commissievergadering, kan dit nu in één beweging worden behandeld.” Ook schepen Leen Goossens is hoopvol voor de gemeenteraadszitting: “Als de oppositie zich maandag aan de afspraken houdt, kunnen we alle agendapunten binnen een aanvaardbare tijdsspanne behandelen. Aan ons zal het al zeker niet liggen: wij zijn er van overtuigd dat we de meerderheid van de gemeenteraad kunnen bekoren met een sterk meerjarenplan, een schuldconsolidatie en tegelijk veel investeringen.”