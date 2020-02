Dorpelingen kanten zich tegen plannen bouwpromotor Frank Eeckhout

17 februari 2020

14u55 0 Zottegem In Sint-Maria-Oudenhove heeft een groep buurtbewoners zich verzameld tegen de bouwplannen op en rond het dorpsplein. “Een bouwpromotor uit Aalst wil met zijn plannen het dorpsgezicht van Sint-Maria-Oudenhove ingrijpend veranderen en diende recent een omgevingsvergunning in voor maar liefst negen nieuwe appartementen, garageboxen in de tuin van de pastorij en het opsplitsen van de pastorij in twee wooneenheden", zegt Kim Serbruyns.

Voor de Vrienden van Oudenhove en een groot aantal inwoners van Sint-Maria-Oudenhove is de maat vol. De parkeerdruk in Oudenhove is zeer groot, te groot. “Bij evenementen, de eucharistieviering of bij begrafenissen, of voor de markt op zondag staan de trottoirs rond het plein vol en wordt er veelvuldig fout geparkeerd. Oudenhove heeft een levendig centrum met verschillende handelaars. Ook hun klanten vinden moeilijk parkeerplaatsen. Door de geplande appartementen zullen er meer inwoners komen en dus nog meer auto’s een plaats moeten vinden", zegt Kim Serbruyns in naam van Vrienden van Oudenhove.

Volgens de dorpelingen voorziet de bouwpromotor te weinig parkeerplaatsen voor de nieuwe wooneenheden. “Voor de garageboxen in de tuin wordt de tuin een groot stuk verhard en wordt de groene ruimte opgeofferd. Naar ons mening wil men te veel appartementen op een kleine oppervlakte bouwen. Hierdoor kan men niet genoeg parkeerplaatsen voorzien op eigen terrein zonder open groene ruimte in de tuin op te offeren en wordt de parkeerdruk doorgeschoven naar de straat. De hoek op het Sint-Hubertusplein wordt volledig dicht gebouwd met drie volwaardige verdiepingen, waardoor het dorp een stedelijk karakter dreigt te krijgen. De verappartementisering zet zich voort aan de pastorij en is een precedent voor de rest van het plein. We vrezen hier te evolueren naar een situatie zoals in Erwetegem in de Tweekerkenstraat met hoogbouw en parkeerdruk.”

Door voorgaande grootschalige bouwprojecten in de omgeving van het Sint-Hubertusplein is de verkeerssituatie alsmaar drukker en onveiliger geworden. “We betreuren dat bouwpromotoren hier grof geld komen verdienen op kap van onze gemeente. Private investering wordt hier gekoppeld aan private winst en serieus publiek verlies. Dit kunnen we alleen maar betreuren. Projecten als Droombergen (pastorij in Oombergen) waarbij er ingezet wordt op een meerwaarde voor de gemeenschap zouden ook hier een meerwaarde kunnen zijn. De Vrienden van Oudenhove beslisten niet bij de pakken te blijven zitten en met een grote sensibiliseringsactie en het indienen van 345 bezwaarschriften willen zij dit stedelijk project in een landelijke dorpskern een halt toeroepen. Zij ijveren voor het behoud van de leefbaarheid en van het landelijk karakter van hun dorp met zijn vele wandel- en fietsroutes, een marktplein dat een ontmoetingsplek is en kan blijven. We hopen dat het stadsbestuur ons hierin volgt", besluit Kim Serbruyns.