Doorgang spoorwegbrug Erwetegemstraat vanaf maandag afgesloten Ingrijpende maatregelen moeten verkeer in goede banen leiden Frank Eeckhout

21 mei 2019

11u12 6 Zottegem De doorgang onder de spoorwegbrug in de Erwetegemstraat in Zottegem is vanaf maandag afgesloten voor alle verkeer. Er wordt in een omleiding voorzien en op sommige plaatsen wordt een parkeerverbod ingevoerd om de doorstroming van het verkeer vlot te laten verlopen.

In maart startte Infrabel met werken aan de spoorwegbrug in de Erwetegemstraat. De brug brokkelt al jaren af en Infrabel plaatste al netten om de vallende brokstukken op te vangen. De nieuwe brug wordt ter plaatse gemaakt op het stukje grond net voor de tunnel, aan de kant van de Meerlaan, en in de berm geschoven, rechts van de bestaande tunnel. Om deze werken uit te kunnen voeren, zal de huidige tunnel in de Erwetegemstraat worden afgesloten vanaf 27 mei tot het eind van de werken, in november. In samenspraak met de stad Zottegem, AWV en de politie wordt een omleiding opgemaakt voor alle verkeer.

Grote verkeershinder

Verkeer in de richting van het centrum zal worden omgeleid via de Tweekerkenstraat, Godveerdegemstraat, Broeder Mareslaan, Laurens De Metsstraat, Grensstraat, Noordstraat, Graaf van Egmontstraat, Kasteelstraat, Molenkouter, Wolvenstraat, Meerlaan. Verkeer richting Brakel zal worden opgevangen op de N462 Meerlaan en de N454 St-Andriessteenweg om vervolgens omgeleid te worden via Meire, Meileveld, Traveins, Ten Bosse, Oudenhovestraat. Verkeer op de N42 Europaweg komende van de Gentweg Herzele zal de aanduiding krijgen dat er grote verkeershinder is en zal worden omgeleid via de N462 Buke.

Fietspad Kronegem wordt afgesloten. De fietsomleiding loopt via de Nelekouter, Kattenberg, Erwetegemstraat, Hoevestraat, Groenstraat, Léon Lefèvrestraat, De Colfmackerstraat, Godveerdegemstraat, Léonce Roelsstraat, St-Annastraat, Frans De Beckstraat, Gustaaf Schockaertstraat, Burg Firmin De Meyerstraat.

Eenrichtingsverkeer

Voor een vlotte doorstroming van het verkeer ter hoogte van het kruispunt van de Jasmijnstraat met de Godveerdegemstraat wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Jasmijnstraat met rijrichting Tweekerkenstraat, Tweekerkenstraat (deel tussen Jasmijnstraat en Godveerdegemstraat) met rijrichting Godveerdegemstraat (omdraaien huidige eenrichtingsverkeer), Godveerdegemstraat (deel tussen Tweekerkenstraat en Jasmijnstraat) met rijrichting centrum Zottegem. In de Tweekerkenstraat wordt een parkeerverbod ingevoerd op weekdagentijdens de spitsuren van 6 tot 9 uur en van 15.30 tot 18 uur. Buiten de spitsuren mag er enkel langs de kant van de onpare huisnummers geparkeerd worden.

De werken zullen 250 kalenderdagen in beslag nemen en de kostprijs wordt geraamd op bijna één miljoen euro, waarvan het overgrote deel wordt betaald door Infrabel. De 16.740 euro die de stad voor haar rekening neemt, heeft vooral betrekking op de voetpaden. Het Agentschap Wegen en Verkeer betaalt 88.000 euro voor de nieuwe rioleringen en nutsleidingen.