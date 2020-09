Doelman Bart Verstichelen (WK St-Goriks) zwaar aangetrapt: “Alsof mijn hoofd de bal was: dit hoort niet thuis op een voetbalveld” Hans Fruyt

15 september 2020

19u51 0 Zottegem Stevig incident in de partij tussen de derdeprovincialers WK St-Goriks en WIK Boekel zondagnamiddag. Thuisdoelman Bart Verstichelen werd door bezoeker Peter Van Cauwenberghe vol in het aangezicht getrapt. Daarbij liep de 36-jarige keeper diverse breuken aan de neus op. Hij ondergaat donderdag een operatie.

In de openingsmatch van de competitie tussen St-Goriks en Boekel bleef de beginscore op het bord. Toch was er heel wat commotie. Toen de tweede helft twintig minuten ver was dook Bart Verstichelen in de voeten van Peter Van Cauwenberghe. De thuisdoelman kreeg de schoen van de bezoekende middenvelder vol in het gelaat en werd naar het ziekenhuis gevoerd. “Mijn neus is op diverse plaatsen gebroken”, zucht Verstichelen. “Ik liep ook een hersenschudding op. Vandaar dat ik de nacht van zondag op maandag ter observatie in het ziekenhuis bleef. Gelukkig is mijn oogkas niet geraakt. Als de zwelling verdwenen is word ik donderdag geopereerd. Ik ben minstens twee weken werkonbekwaam.”

Bart Verstichelen is leraar wiskunde in de eerste graad van het KA in Zottegem. Dader Peter Van Cauwenberghe kwam er vanaf met een gele kaart. “Maar de scheidsrechter zou na de match wel een verslag hebben opgemaakt”, vermoedt Verstichelen. “Dit hoort niet thuis op een voetbalveld. De bal was niet meer te bespelen en toch volgde een trap in mijn gezicht. Alsof mijn hoofd de bal was.”

Horrortrap

Verstichelens trainer Steven De Vos bevestigt. “Een horrortrap”, huivert De Vos nog bij de gedachte. “Bart bleef liggen. Ik had er een slecht gevoel bij. Na een tijdje stond Bart toch recht, maar de averij is aanzienlijk. Dit kon vermeden worden. Negen spelers op tien zouden bij zo’n fase over de doelman springen.”

Boekel-trainer Davy Baeyens wil zich uitgebreid excuseren voor het incident. Toen hij zelf nog tussen de lijnen stond maakte hij iets gelijkaardigs mee. “Ooit heb ik eens een keeper met mijn knie in het aangezicht geraakt: daar was ik een tijdje niet goed van”, geeft Baeyens mee. “Om het voorval zondag te beoordelen stond ik niet goed opgesteld. Volgens sommige mensen loste Bart Verstichelen de bal en ging Peter alsnog zijn kans. Jammer dat zoiets gebeurd is. Ik hoop dat Bart snel herstelt en weer tussen de palen kan postvatten. We hebben ons al verontschuldigd bij St-Goriks. Om nogmaals onze excuses over te maken hopen we dat we op ziekenbezoek mogen bij Bart. Kim Van Den Berge, onze doelman, probeert dat te regelen. Maar voorlopig kan dat nog niet.”