Doe-dag voor leerlingen secundair op campus IVV Sint-Vincentius Zottegem Frank Eeckhout

09 maart 2020

13u58 0 Zottegem Op campus IVV Stint-Vincentius in Zottegem mochten leerlingen uit het secundair onderwijs van het KAZ een kijkje komen nemen en ook zelf bepaalde verpleegtechnische handelingen uitproberen.

“Onder begeleiding van studenten en docenten verpleegkunde mochten de leerlingen hechtingen verwijderen, medicatie optrekken en bloed afnemen. We maakten ook een ‘foutenkamer’. In deze kamer konden de leerlingen aanduiden wat fout was rond het bed van de patiënt. Wie het best scoorde in deze oefening kreeg een prijs. Na de workshop kregen de leerlingen ook nog een woordje uitleg van onze campusverantwoordelijke", zegt Elsie Van der Sypt.