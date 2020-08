Directeurswissel in KAZ: Marijke Meul volgt Barbara Fernandez op Frank Eeckhout

21 augustus 2020

10u54 0 Zottegem Barbara Fernandez stopt om medische redenen als directeur in het Koninklijk Atheneum Zottegem (KAZ). Marijke Meul volgt haar op.

Zes jaar stond Barbara Fernandez aan het roer van het KAZ. “Het voorbije schooljaar heb ik al te vaak met medische klachten gekampt. Tegen het advies van de dokters in ben ik steeds blijven werken. Nu moet ik echt aan mijn gezondheid denken. Het afscheid aan mijn school valt me zwaar. De sfeer binnen het KAZ is uniek en de herinneringen aan deze school blijven me altijd bij. Ik zal het KAZ enorm missen“, zegt ze. Vanaf 1 september neemt Marijke Meul, tot vorig jaar leerkracht wetenschappen aan het KAZ en oud-leerling van de school, het leiderschap van het atheneum op zich.