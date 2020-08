Directeur WZC De Vlamme staat zelf achter fornuis Frank Eeckhout

07 augustus 2020

15u17 0 Zottegem In woonzorgcentrum De Vlamme in Erwetegem heeft directeur Dieter Opdecam zelf plaatsgenomen achter het fornuis. Op het menu stond cava met amuse, minestrone soep, lamsbout met portosaus, fijne boontjes en gratin aardappelen en als dessert een dame blanche.

“Ik doe dit om onze residenten een hart onder de riem te steken in deze moeilijke periode. Uit respect voor iedereen. Al onze maatregelen die we tot nu hebben genomen zijn steeds in overleg met het volledige team gebeurd. Hierbij leggen we steeds de veiligheid en het psychosociaal welbevinden van onze residenten, families en medewerkers in de weegschaal en trachten we de beste oplossing te kiezen. Sinds begin van de crisis werden extra medewerkers aangeworven om net dat psychosociaal welbevinden op te vangen. Deze aanwervingen zijn van blijvende aard", zegt Dieter Opdecam.

Ondertussen zorgt Armonea ook in het verlof voor zijn medewerkers. Zo krijgt elke medewerker een doos van 50 chirurgische mondmaskers om zijn welverdiend verlof op een veilige manier te kunnen doorbrengen.