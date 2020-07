Directeur woonzorgcentrum De Vlamme waarschuwt minister De Croo: “Luister ook naar positieve verhalen of we gaan op oorlogspad” Frank Eeckhout

18 juli 2020

11u59 0 Zottegem Minister Alexander De Croo bracht vrijdagavond een bezoek aan woonzorgcentrum De Vlamme in Erwetegem. “Dat gebeurde naar aanleiding van een open brief waarin ik aanklaag dat de woonzorgsector structureel kop van jut is, terwijl er heel wat positieve verhalen te vertellen zijn. Dat moet veranderen of we gaan bij een volgende gezondheidscrisis opnieuw op oorlogspad ", waarschuwt directeur Dieter Opdecam.

Op 10 juli schreef Dieter Opdecam een open brief waarin hij het opnam voor de woonzorgcentra. “Positieve geluiden uit de woonzorgcentra worden door politici en media gewoon genegeerd. Zo waren er in de 85 voorzieningen van Armonea nooit tekorten wat persoonlijke beschermingsmiddelen betreft gedurende de crisis. Ook werden er dagelijks overzichtelijke richtlijnen uitgestuurd naar alle woonzorgcentra, assistentiewoningen en residenties, werden er praatboxen, tablets en allerlei andere hulpmiddelen aangeleverd. Als kers op de taart voorzag Armonea ook een premie van 550 euro voor al haar medewerkers (niet enkel de zorgmedewerkers) die tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis hebben gewerkt. Daarmee heeft Armonea meer voor haar medewerkers gedaan dan zowat elke andere zorginstelling in ons land. Toch wordt de woonzorgsector – en in het bijzonder de onafhankelijke voorzieningen - nog steeds systematisch in het vizier genomen door zowel de overheid als de media. Daar moet een einde aan komen, vindt Opdecam.

Op oorlogspad

Het bezoek van minister De Croo is voor de directeur een mogelijke eerste stap in de goede richting. “Wij steken de hand uit naar de overheid om met de sector in overleg te gaan en samen creatieve oplossingen te zoeken die betaalbare kwaliteit verder kunnen borgen. “Dit informele bezoek kan een eerste stap zijn waarbij de minister ook de positieve ervaringen aan de lijve kan ondervinden, want anders staat één ding vast: zonder aandacht te schenken en te luisteren naar de positieve ervaringen en krachten binnen de sector, gaan we bij een volgende crisis opnieuw blindelings op oorlogspad", waarschuwt Opdecam.

Gemaakt door mensen

Vicepremier Alexander De Croo kon zich vinden in de poen brief van de directeur. “Het klopt inderdaad dat de negatieve berichtgevingen steeds de bovenhand krijgen en dat de positieve verhalen veel te weinig aan bod komen. De woonzorgcentra worden niet gemaakt door de bakstenen maar door de mensen die er werken. Jullie slagen hierin uitstekend. De organisatie is zeer duidelijk sterk uitgebouwd en er wordt er als het ware echt geleefd en beleefd. Als viceminister ben ik absoluut niet contra privégroepen maar de werking van de grote woonzorgcentra met circa 200 residenten zouden moeten herbekeken worden. Voor de overheid was en is het niet eenvoudig om een goed evenwicht te bepalen tussen een veilige omgeving te creëren en de behoefte om te voldoen aan sociale contacten in al zijn aspecten", reageert de minister.