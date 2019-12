Diploma’s eerste techniekacademie uitgereikt Frank Eeckhout

11 december 2019

18u04 1 Zottegem In het Provinciaal Technisch Instituut zijn de eerste diploma’s van de Zottegemse techniekacademie uitgereikt. Elke week kwamen 35 tieners naar het PTI om hun technische vaardigheden te ontwikkelen.

De Techniekacademie Zottegem is een initiatief dat kinderen van 10 tot 12 jaar onderdompelt in de wereld van techniek en STEM. In hun vrije tijd werden leerlingen uit het vijfde of zesde leerjaar in Zottegem uitgedaagd om problemen uit hun leefwereld op te lossen met techniek. Twee techniekmentoren stonden in voor de begeleiding. “Het was de eerste keer dat wij in Zottegem een techniekacademie hebben ontwikkeld en georganiseerd. Het initiatief mag absoluut een groot succes worden genoemd en daar ben ik uiteraard zeer tevreden over. Alle beschikbare plaatsen waren in een mum van tijd ingenomen. De leerlingen waren dolenthousiast. Wat ons betreft is dit zeker een initiatief dat we zullen herhalen. We danken ook het PTI en de techniekmonitoren voor hun medewerking", zeggen burgemeester Jenne De Potter en schepen Lieselotte De Roover.

De kinderen werden uitgedaagd rond 6 concrete projectjes: ze maakten een periscoop, een memohouder, badproducten en een deurmatalarm, ze programmeerden een zelfrijdend wagentje, en bouwden een flatgebouw met windturbine. De Techniekacademie is een samenwerking tussen Stad Zottegem en Hogeschool VIVES. De Techniekacademie is een erkende Vlaamse STEM-academie