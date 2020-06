Digitale dienstverlening bij dienst burgerzaken Frank Eeckhout

15 juni 2020

10u37 0 Zottegem Zottegem zet voor alle dienstverlening waar mogelijk in op een digitaal aanbod, ook voor de dienst burgerzaken. “Inwoners kunnen op verschillende manieren terecht bij de dienst en zo steeds makkelijker attesten en aanvragen in orde brengen", zegt schepen van Digitalisering Brecht Cassiman (N-VA).

De dienst burgerzaken blijft werken op afspraak en sinds kort is het mogelijk om zelf een afspraak in te plannen via de online afspraken agenda. Ook via het elektronisch loket kunnen veel formulieren online aangevraagd worden zonder dat je hiervoor de deur uit moet. “Voor een bezoek aan de dienst burgerzaken moet altijd eerst een afspraak gemaakt worden. Dat kan nu online via de nieuwe afspraken agenda. Inwoners kunnen zelf de gewenste datum en het uur voor hun specifieke aanvraag selecteren en een afspraak vastleggen. De afspraak maken gaat snel en heel eenvoudig. De inwoner kan zo het bezoek op voorhand inplannen en wachtrijen worden vermeden. Nog een weetje: een Kids-ID kan terug aangevraagd worden", zegt schepen Brecht Cassiman.

Voor veel attesten en formulieren hoeven inwoners niet meer de deur uit en kunnen ze heel makkelijk terecht op het elektronisch loket. “Hier kunnen ze de documenten zelf opvragen en die onmiddellijk in hun mailbox ontvangen. Dat kan 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Aanmelden voor het e-loket kan via een federaal token of met de elektronische identiteitskaart. Via deze weg kan nu ook een adreswijziging naar of binnen Zottegem in orde gebracht worden", aldus Cassiman.

Is de gewenste afspraak niet beschikbaar, andere vragen of hulp nodig bij het maken van een afspraak? Dan is de dienst Burgerzaken uiteraard ook steeds telefonisch beschikbaar om inwoners bij te staan. Contact opnemen kan via het nummer 09/364.65.33 tijdens de openingsuren. Een overzicht van alle dienstverlening en op welke manier inwoners hun documenten makkelijkst in orde kunnen brengen, is beschikbaar op www.zottegem.be/burgerzaken.