Derde keer water in woning in 4 maanden tijd: “Miserie sinds riolering werd opengebroken in straat” Frank Eeckhout

19 juni 2019

21u25 16 Zottegem Voor derde keer in amper enkele maanden tijd liep er water in de woning van de 67-jarige Etienne Carpentier in de Erwetegemstraat in Zottegem. “De miserie begon toen de bouwwerken aan de nieuwe spoorwegbrug van start gingen. De riolering werd uitgebroken, waardoor het water amper nog weg kan”, zucht Etienne.

De angst was af te lezen uit de blik van Etienne Carpentier, toen woensdag in de vooravond de hemelsluizen opengingen boven Erwetegem. Op nog geen minuut stond de bouwwerf aan de nieuwe spoorwegbrug in de Erwetegemstraat helemaal blank. Amper een minuut later liep het water al in de kelder van de woning van de zestiger. “Gelukkig ben ik hierop voorzien. In mijn kelder staat een dompelpomp om het stijgende grondwater op tijd en stond weg te pompen. Daardoor heb ik amper schade", getuigt Etienne.

Nieuwe geul

Het is al de derde keer in amper vier maanden tijd dat het gezin te kampen krijgt met wateroverlast. “De problemen begonnen nadat de aannemer de riolering uitgebroken heeft. Daardoor loopt het water niet meer weg. Om het probleem op te lossen, werd een geul gegraven naar een achterliggende beek. Dat heeft even geholpen. Maar vorig weekend, na de plaatsen van de nieuwe brug, was de geul helemaal dichtgegooid met aarde met het gekende gevolg. Brandweermannen hebben ondertussen een nieuwe geul gegraven. Ze kregen daarbij hulp van de aannemer", vertelt Etienne.

Op kniehoogte

Ook aan het kruispunt van de Erwetegemstraat met de Kattenberg en de Kloosterstraat zorgde de wolkbreuk voor wateroverlast. Daar liep het water een woning naast café ‘t Oud Kelderken binnen. “Gelukkig hebben we de woning een tijdje geleden leeg gemaakt met het oog op een verkoop. Het water stond ruim 10 centimeter hoog. We hebben achteraan de deur geopend, waardoor het water snel wegliep”, vertelt uitbaatster Ingrid Van de Steene. Het kruispunt werd in enkele tellen omgetoverd tot een kolkende rivier. “Het water kwam de Kattenberg, Kloosterstraat en Tweekerkenstraat naar beneden gestroomd. Hier op het kruispunt begon alles te kolken. Op een bepaald moment stond het water in de straat op kniehoogte", zegt Ingrid.

Brandweerpost Zottegem werd overstelpt met oproepen en had de handen vol met het wegpompen van overtollig water. Op heel wat plaatsen bleef nadien een dikke brij modder achter op het wegdek. Dat was onder meer het geval in Ten Bosse in Sint-Goriks-Oudehove. Ook dat was een klus voor de brandweermannen.