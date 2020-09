Derde graad VBS Grotenberge trekt verkeersveilig op sportdag naar De Gavers Frank Eeckhout

29 september 2020

11u09 0 Zottegem Een stoet van 70-tal fietsende kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar van VBS Grotenberge zijn dinsdagmorgen met de fiets vertrokken naar De Gavers in Geraardsbergen.

De groep werd begeleid door 20 ouders, grootouders en leerkrachten. In De Gavers nemen de leerlingen deel aan een sessie oriëntatielopen. “Door hen met de fiets de weg op te sturen, leren we de kinderen om zich op een veilige en correcte manier in het verkeer te begeven", zegt leerkracht lichamelijke opvoeding Pieter De Lange.