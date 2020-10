Derde editie van de Archeologiedagen: achter de schermen van Archeocentrum Velzeke Frank Eeckhout

05 oktober 2020

14u11 0 Zottegem Tijdens de derde editie van de Archeologiedagen in Oost-Vlaanderen kunnen bezoekers een kijkje nemen achter de schermen van het Archeocentrum in Velzeke.

Van vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober zijn het voor de derde keer Archeologiedagen. Naast de activiteiten die je van thuis uit kunt doen, zijn er in Oost-Vlaanderen activiteiten in Ename, Velzeke, Stekene, Beveren-Waas en Maldegem. “De Archeologiedagen zijn een initiatief van de provincies en het Vlaams Forum voor Archeologie. Veel mensen zijn gefascineerd door archeologie en hen willen we de mogelijkheid bieden om dit te exploreren tijdens leuke en interessante activiteiten. Op die manier maken ze kennis met de brede discipline die archeologie vandaag de dag is, en groeit het draagvlak voor archeologisch onderzoek", zegt gedeputeerde voor Erfgoed Annemie Charlier.

Op de provinciale erfgoedsite Archeocentrum Velzeke kunnen bezoekers een kijkje nemen achter de schermen van het depot. “In het Archeodepot ontdek je hoe men objecten beschrijft, digitaliseert en bewaart. Je komt er te weten met welke precisie aardewerk gereconstrueerd wordt en je ziet er de archeologen een gloednieuwe zeefinstallatie demonstreren", geeft Charlier nog mee.