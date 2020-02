Deken wil dat stad maatregelen neemt tegen wildplassers: “Ze staan soms met zes gelijk te plassen tegen de kerk” Frank Eeckhout

03 februari 2020

17u20 0 Zottegem Deken Hans Van Den Hoolen is het beu dat wildplassers de dekenale kerk in het centrum van Zottegem als een openbaar toilet. “Elke dag plast er wel iemand tegen de kerk. Eén keer stonden ze met zes gelijk te plassen. Dat wildplassen zorgt bovendien ook voor geurhinder. Ik heb de stad gevraagd om openbare toiletten te plaatsen, zeker bij evenementen", zegt de deken.

Zottegem heeft geen openbare toiletten. Al kunnen bezoekers van het centrum wel gebruik maken van het toilet in het vroegere stadhuis op de Markt. Maar dat is amper geweten. Je moet dus al een horecazaak binnenstappen om naar het toilet te gaan in Zottegem. Veel mannen denken daar anders over en gebruiken de achterkant van de kerk of een hoekje in de Vestenstraat als urinoir. Deken Hans Van Den Hoolen is dat beu en roept de stad op om maatregelen te treffen. “Vooral tijdens evenementen in het centrum worden de kerkmuren gebuikt als urinoir. Dat gebeurt meestal uit het oog van de camera’s op de Markt. Als ik mensen daarover aanspreek, krijg ik het excuus dat er geen openbare toiletten zijn. Ik heb de zaak dan ook voorgelegd aan de burgemeester en gevraagd om aan een oplossing te werken", zegt de deken.

Ook bij sp.a liepen de voorbije weken heel wat klachten binnen over wildplassers in het centrum. “Onder andere de achterkant van de dekenale kerk en de hoek aan het uiteinde van de Vestenstraat krijgen het zwaar te verduren. De komende maanden is er heel wat te beleven in onze stad en dat betekent hoogmaanden voor onze horeca- en winkelzaken. Als we veel bezoekers naar ons stadscentrum willen lokken, moet de stad ook voorzien in openbare toiletten. Ook bij evenementen in het centrum moeten er meer openbare toiletten geplaatst worden", vindt gemeenteraadslid Louie Van Rijsselberge.

Bij het voorzien van openbare toiletten moet de stad zowel voorzien in toiletten voor mannen als voor vrouwen. “Niets is natuurlijk zo vervelend als tijdens het bezoeken van een centrum niet meteen een toilet te vinden wanneer het dringend is. Laat ons ook mensen die een blaas- of maagaandoening hebben niet vergeten, voor hen is het huis verlaten voor werk- of privéactiviteiten vaak een enorme uitdaging wanneer er geen zekerheid is over toegankelijke sanitaire voorzieningen. We willen dan ook aan het stadsbestuur vragen om de mogelijkheid voor het plaatsen van openbare toiletten te bekijken en ook op zoek te gaan naar andere oplossingen. Zo kunnen handelaars vrijblijvend met een sticker op hun raam aangeven dat mensen bij hen naar het toilet kunnen, zonder dat zij verplicht zijn om wat te kopen of te gebruiken. Die toiletten worden opgenomen in de bestaande HogeNood-app, die mensen kunnen raadplegen als ze op zoek zijn naar een toilet in de buurt”, stelt Van Rijsselberge voor.