Deelnemer Zottegems sportkamp test positief op coronavirus Lieke D'hondt

09 augustus 2020

11u59 0 Zottegem Een deelnemer van een sportkamp in Zottegem heeft positief getest op het coronavirus. Het kind nam de voorbije week deel aan het kamp, maar testte nadien positief. De stad heeft zaterdag alle andere deelnemers en de monitoren die in dezelfde bubbel zaten verwittigd.

“De deelnemers van het bewuste sportkamp en de monitoren worden sowieso verzocht een thuisquarantaine op te starten en contact op te nemen met hun huisarts om een Covid-19-test te laten uitvoeren”, zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V). “Ondertussen neemt de sportdienst de nodige stappen om de sportkampen van de komende weken verder te zetten in veilige omstandigheden en conform de regels die hiervoor door de hogere overheid zijn opgesteld. Ik wil ook de medewerkers en monitoren bedanken voor hun snelle reactie en de goede opvolging. We volgen de situatie verder op, in overleg met huisartsenwachtpost Panacea. Het is duidelijk dat we waakzaam moeten blijven. De genomen maatregelen zijn absoluut nodig, ook in onze stad.”