Debatavond over de nood aan ontwikkelingssamenwerking voor tiende verjaardag GROS Frank Eeckhout

24 september 2019

11u41 0 Zottegem De Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) bestaat 10 jaar. “Dat vieren we met een debatavond over de zin, het nut en de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking op woensdagavond 2 oktober in zaal Rhetorica", zegt schepen van Ontwikkelingssamenwerking Evelien De Both (N-VA).

De titel kan misleidend klinken: Heeft het Zuiden onze ontwikkelingssamenwerking nodig? Alsof we ons willen onttrekken van deze zorg. “In feite willen we de vraag stellen naar de beste weg. Meer op eigen kracht? Minder bemoeienis van ngo’s? Meer 4de pijlerinitiatieven? Meer hulp via de diaspora? Minder inmenging van de helpende landen? Om dit debat te kunnen voeren hebben we een evenwichtig panel samengesteld, met afvaardiging van de ngo’s (Els Hertogen, 11.11.11.), de overheid (Tania Braems, Attaché ontwikkelingsamenwerking,), een privéinitiatief ( Steven De Backer, CEO Afrikaans bedrijf) en de diaspora (Frederick Junior Walumona, Congo). Peter Verlinden is uitstekend geplaatst om dit debat in goede banen te leiden", kondigt schepen Evelien De Both aan.

De debatavond start om 20 uur. De toegang bedraagt 10 euro, drankje inbegrepen. Studenten betalen 5 euro. De opbrengst wordt gebruikt voor noodhulp.