De Zorgstem wandelt met mantelzorgers Frank Eeckhout

30 augustus 2019

15u51 2 Zottegem Mantelcafé De Zorgstem heeft de Zottegemse mantelzorgers een ontspannende en leerrijke stadswandeling aangeboden.

“Samen maakten we de ‘Levend Geheugen’-wandeling. De wandeling werd uitgestippeld door de werkgroep Dementievriendelijk Zottegem voor mensen met dementie, maar die natuurlijk voor iedereen leuk is om de verhalen over vroeger nog eens boven te halen. Onderweg vertelden de deelnemers dan ook vol enthousiasme over hun eigen verleden en hun persoonlijke ervaringen bij de verschillende stopplaatsen in Zottegem. Een geslaagde avond die smaakt naar meer", luidt het.

Zelf mantelzorger? Voor meer info over De Zorgstem kun je terecht bij het lokaal dienstencentrum Egmont op het nummer 09/364.56.95 of via mail naar ldcegmont@ocmw.zottegem.be.