De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met historicus Danny Lamarcq: “Ontdek het Jan De Lichtepad, te midden van toeristische blikvangers”

Zottegem

Nu velen van ons de zomer in eigen land doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag leidt historicus Danny Lamarcq ons over het Jan De Lichtepad in de Zottegemse deelgemeente Velzeke. De leider van de 18de-eeuwse roversbende stapt mee.