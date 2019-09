De vervuiler betaalt: container vervangt klassieke huisvuilzak Frank Eeckhout

27 september 2019

11u22 24 Zottegem Begin 2021 moet de klassieke plastic huisvuilzak plaats maken voor een duurzame afvalcontainer in Zottegem. Het stadsbestuur werkt samen met ILvA aan een nieuw reglement voor de ophaling van gft- en restafval. “De container wordt gewogen bij de ophaling. Je betaalt volgens het gewicht en dus volgens de hoeveelheid afval die je produceert", legt schepen van leefmilieu Leen Goossens (CD&V) uit.

Het stadsbestuur van Zottegem gaat principieel akkoord met het voorstel van ILvA voor een nieuw retributiereglement voor de ophaling van gft- en restafval op basis van het diftarsysteem. ILvA werkt momenteel aan een intercommunaal voorstel dat voorgelegd zal worden aan de gemeenteraad in november. Het diftarsysteem (gedifferentieerde tarieven) past het principe toe van ‘de vervuiler betaalt’. “Je betaalt volgens het gewicht en dus volgens de hoeveelheid afval die je produceert. De kosten voor het inzamelen en verwerken van afval worden zo niet alleen op een correcte manier doorgerekend, het diftarsysteem draagt ook bij tot een bewuster gedrag om afval te sorteren en te vermijden. Want wie correct sorteert en recycleert zal minder betalen", voorspelt schepen Leen Goossens.

Maar liefst 40% van het afval dat vandaag in de vuilniszak belandt, hoort daar niet. ““Zoals papier, oude kledij, elektrische apparaten en glazen potten. Zaken die nochtans eenvoudig te sorteren zijn. Ook met de gft-container kan nog beter omgesprongen worden. Veel organisch afval kan op de composthoop en ook kippen smullen er graag van. Met diftar willen we inzetten op een stevige daling van het afval. Ook onze CO²-uitstoot zal dalen, want we moeten minder verbranden en er zijn minder ophalingen nodig doordat de containers de inhoud hebben van drie zakken.”

De geurhinder blijft beperkt, er is geen risico meer op scheuren en ongedierte krijgt geen kans. Je hoeft niet meer te sleuren met zakken, maar rolt de container gewoon naar de straatkant Leen Goossens

Ann De Smet van ILvA treedt schepen Goossens bij. “ILvA heeft de betrachting zo weinig mogelijk huishoudelijk afval te moeten afvoeren naar de eindverwerking en legt hiervoor het accent op het terugdringen van het niet-recycleerbare huishoudelijk afval via afvalpreventie-acties.” De afvalcontainers zijn niet alleen beter voor het milieu, ze zijn daarnaast ook gebruiksvriendelijker. “De geurhinder blijft beperkt, er is geen risico meer op scheuren en ongedierte krijgt geen kans. Je hoeft niet meer te sleuren met zakken, maar rolt de container gewoon naar de straatkant”, besluit schepen Goossens.

Het stadsbestuur richt zich op het eerste kwartaal van 2021 voor de opstart van het nieuwe systeem.