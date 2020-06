De ‘Mossel Pop-up’ trekt weer op pad: “Verse vis rechtstreeks aan huis geleverd” Frank Eeckhout

08 juni 2020

09u32 8 Zottegem De Mossel Pop-up komt deze zomer terug naar Zottegem. Deze keer niet als winkel in het centrum maar wel met thuisleveringen in Zottegem en buurgemeenten. “Mosselen van bij de mosselboeren en verse vis vanop de visveiling worden rechtstreeks aan huis geleverd", zegt bedenker Arne De Koninck.

Drie jaar geleden ging het avontuur van De Mossel Pop-up van start in de Stationsstraat in Zottegem. Initiatiefnemer Arne De Koninck, toen 23 jaar, baatte er 3 maanden lang deze pop-up uit. In de conceptwinkel stond alles in het teken van dagverse Zeeuwse mosselen. Je kon er alles vinden: van mosselen tot mosselbestek, over mosselkruiden en mosselkommetjes. “Het werd een onverwacht succesverhaal. Ik had nooit durven hopen dat dit concept zó gesmaakt zou worden. Ongelofelijk dat duizenden klanten langskwamen, zelfs uit andere provincies. Daar ben ik enorm dankbaar voor”, zegt Arne De Koninck.

Deze zomer, vanaf zaterdag 27 juni tot en met zondag 30 augustus, gaat Arne het concept nieuw leven in blazen. Naast Zeeuwse mosselen biedt De Mossel Pop-up vanaf nu ook dagverse vissoorten en heerlijke bereidingen aan. Elke zaterdag en zondag zal De Mossel Pop-up verse producten gratis aan huis leveren in Zottegem en buurgemeenten.

We garanderen volledig contactloze leveringen Initiatiefnemer Arne De Koninck

“Drie jaar lang kreeg ik vragen of De Mossel Pop-up terugkwam. Nu kan ik eindelijk zeggen dat dit het geval is. Omwille van de huidige maatregelen deze keer niet in een winkelconcept, maar wel met thuisleveringen. Dit biedt me de mogelijkheid om nog meer in te zetten op verse kwaliteit en service. Mosselen van bij de mosselboeren en verse vis vanop de visveiling worden rechtstreeks aan huis geleverd.”

Klanten verwennen

Om de thuisleveringen te verzorgen, gaat De Mossel Pop-up de handen in zee met Visgroothandel Colanbeen uit Assenede. “Toen Arne met zijn vernieuwd mosselconcept kwam aankloppen, waren we direct overtuigd. We stappen graag mee in dit #KoopLokaal-verhaal waar de klanten verwend worden met verse mosselen en vis aan huis.” vertelt leverancier Nicolas Colanbeen.

Arne en Nicolas leerden elkaar kennen tijdens hun studies en werkten sindsdien al verschillende keren samen op professioneel vlak. “Door thuisleveringen spelen we tegelijkertijd in het op het veiligheidsaspect tijdens deze coronacrisis. We garanderen volledig contactloze leveringen. Bestellen en betalen verloopt immers via onze webshop”, besluit Arne.