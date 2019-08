De Midlife Party komt naar buiten Frank Eeckhout

09 augustus 2019

16u52 2 Zottegem Voor het eerst in de geschiedenis van de Midlife Party wordt het evenement outdoor georganiseerd. Op 14 augustus slaan de organisatoren de tenten op bij Frederik Meersman in Stal Wilgendreef in Velzeke.

De Midlife Party staat gekend als een plezante 35+-fuif met muziek uit de jaren ’60, ’70, ’80 en ’90. Organisator Geert Van De Velde tracht bij elke nieuwe editie een andere insteek te geven door af en toe van locatie te veranderen. “Toen we enkele jaren geleden de fuifzaal Bevegemse Vijvers verlieten om terug naar de essentie te gaan van de Midlife Party, namelijk onze doelgroep 35 plussers te laten feesten op de muziek van toen zij jong waren, hebben we bewust gekozen voor kleinere locaties met een capaciteit van 300 à 400 personen”, licht Geert Van De Velde toe. “Toen Frederik van Stal Wilgendreef zijn domein aanbod als partylocatie, heb ik niet getwijfeld. Het is de eerste keer dat we de Midlife Party buiten organiseren en op een zwoele augustusavond kunnen we hiermee een zomers tintje toevoegen aan ons concept. Voor de rest raken we niet aan ons concept, het blijft een party gebaseerd op de dansklassiekers van toen. We zijn tevreden dat we van het stadsbestuur een vergunning kregen tot 3 uur ’s nachts. Daarom raden we onze fuifgangers ook aan om vroeg te komen. De dansvloer is al open om 20 uur.” Tickets kosten 10 euro en kunnen besteld worden via de Facebookpagina.