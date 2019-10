De juf is jarig: Alma Walraet is 100 jaar Ronny De Coster

29 oktober 2019

Zottegem In het Woonzorgcentrum Egmont in Zottegem heeft Alma Walraet haar 100ste verjaardag gevierd.

Alma is een gepensioneerde kleuterjuf. Ze is afkomstig uit Horebeke en heeft vòòr ze zich in Zottegem ging vestigen, ook nog in Limburg gewoond. De Zottegemse burgemeester Jenne De Potter ging de jarige dame feliciteren en een geschenk overhandigen.