De eerste zomer van Geert Van De Velde (54): “Juli en augustus komen we zeker door, maar ik hou mijn hart vast voor het najaar”

Zottegem

Je begint een eigen zaak en net dan zorgt een virus voor de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. In onze reeks ‘De eerste zomer van’ spreken startende handelaars over ondernemen in coronatijden. Vandaag: Geert Van De Velde van Barry’s in Erwetegem. “We zijn gestart als praat- en eventcafé maar tijdens de coronacrisis is daar ook eten bijgekomen", vertelt Geert. Lees meer over de eerste zomer van Oost-Vlaamse ondernemers in ons dossier