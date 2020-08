De Bron zorgt voor veilig en vlot vervoer aan een voordelig tarief met dienstencheques Frank Eeckhout

26 augustus 2020

17u07 0 Zottegem Een strijkatelier, een dienst voor huishoudhulp en een mindermobielencentrale zijn de verschillende activiteiten van Dienstenchequeonderneming (DCO) De Bron. Alles gebeurt coronaveilig en met de glimlach.

Het wagenpark van DCO De Bron bestaat intussen uit vijf voertuigen. Die zijn volledig aangepast voor personen met een fysieke beperking en rolstoelgebruikers.

Coronaveilig

“Het mindermobielenvervoer organiseert eveneens een boodschappendienst. De chauffeur rijdt tot aan de winkel. Daar maakt de klant de keuze: of hij doet de boodschappen zelf of krijgt hulp van de chauffeur. Ook winkelen in opdracht of boodschappen afhalen behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast wordt aan coronaveilig rijden veel aandacht besteed. Inzittenden dragen een mondmasker. Chauffeurs en passagiers ontsmetten hun handen. Ook het interieur van de bus wordt na elke rit gereinigd en ontsmet”, laat De Bron weten.

Tarieven opvragen kan via vervoer.debron@sezz.be. Aanvragen worden best 48 uur op voorhand geplaatst. Dit kan via de www.DeBronZorgtVoorU.be of op het nummer 09/364.89.02.