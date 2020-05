Dagverzorgingscentrum Egmont opnieuw open Frank Eeckhout

10u17 0 Zottegem Het Dagverzorgingscentrum Egmont in Zottegem opent vanaf dinsdag 2 juni terug zijn deuren. Na de verplichte sluiting omwille van coronamaatregelen, zette de Nationale Veiligheidsraad nu het licht op groen om terug op te starten.

“Wij zijn blij terug gasten te kunnen ontvangen in het dagverzorgingscentrum, en hen bij te staan met de specifieke zorgnoden en ondersteuning op maat die zij zo hard nodig hebben. Uiteraard werd de heropening grondig voorbereid en nemen we alle voorzorgen om maximale veiligheid te garanderen. Onze gasten behoren tot een risicogroep voor het coronavirus dus we zien er nauw op toe dat de veiligheidsmaatregelen strikt worden nageleefd,” zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

Bij elke versoepeling van de coronamaatregelen blijft het stadsbestuur te allen tijde de nodige voorzorgen nemen. “Het dagverzorgingscentrum deed eerder dienst als COVID-afdeling voor het woonzorgcentrum. Hoewel we er tot nu toe bijzonder goed in geslaagd zijn het coronavirus buiten te hebben, blijven we preventief voorzien voor eventuele besmettingen. De quarantaine-afdeling voor eventuele COVIDpatiënten is nu op een andere locatie ondergebracht zodat het dagverzorgingscentrum terug zijn gebruikelijke diensten kan hernemen,” vult schepen van Sociale Zaken en Senioren Peter Vansintjan (CD&V) aan.