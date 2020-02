Dag van de academies in Zottegem Frank Eeckhout

13 februari 2020

15u01 0 Zottegem Naar jaarlijkse traditie zetten alle academies van Vlaanderen en Brussel zich in de kijker tijdens de Dag van de Academies. Dit jaar zal dit plaatsvinden op zaterdag 15 februari. Ook in de Stedelijke Academie Beeldende Kunst in Zottegem is die dag iedereen van harte welkom.

Van 13.30 tot 17 uur zijn alle ateliers vrij te bezoeken. Je kan studenten en leerkrachten aan het werk zien en zij geven graag een woordje uitleg over de opleidingen. Kinderen en jongeren kunnen vrij deelnemen aan meerdere creatieve workshops in de jeugdateliers. “De studenten van 6 tot 18 jaar werkten de voorbije weken rond torens. De resultaten vormen een rode draad tijdens deze opendeurdag en zijn doorheen de hele academie te bewonderen. Even pauzeren of gezellig napraten kan in het academiecafé", laat schepen van onderwijs Lieselotte De Roover (CD&V) weten.