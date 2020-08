Cultuursector in open brief na oproep Jan Jambon: “Geen reden meer om culturele activiteiten te verbieden” Frank Eeckhout

06 augustus 2020

14u07 0 Zottegem Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) riep de lokale besturen woensdag op om markten, voorstellingen, kermissen en sport maximaal te laten doorgaan tenzij de epidemiologische analyse in de gemeente dat niet toelaat of de activiteit verboden is door een hogere overheid. Die oproep was het sein voor een open brief van de cultuursector in de Denderstreek en de Vlaamse Ardennen. “Er is geen reden meer om culturele activiteiten te verbieden", klinkt het vanuit de sector.

Parkconcerten Zottegem, Pasta & Blues, vzw Climaxi, Zomerstraten Groenlaan, Molen Te Rullegem Herzele, vzw ’t Uilekot en Kokon Herzele kropen woensdag samen in de pen om hun ongenoegen te ventileren naar de gemeentebesturen van de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem. De drie burgemeester van de politiezone hebben immers zo goed als alle activiteiten op hun grondgebied verboden tot eind september. Daaronder vallen ook alle culturele activiteiten en dat zint de sector duidelijk niet. Dat laten ze weten in een open brief.

We zijn geen Covid-ontkenners, geloven niet in samenzweringen, maar hebben er alles voor over om onze activiteiten in te perken of ze zo veilig mogelijk te laten verlopen. De annulatie van alle activiteiten lijkt ons eerder het tegenovergestelde effect te hebben Open brief

Gemakkelijkste weg

“We zijn geen Covid-ontkenners, geloven niet in samenzweringen, maar hebben er alles voor over om onze activiteiten in te perken of ze zo veilig mogelijk te laten verlopen. De annulatie van alle activiteiten lijkt ons eerder het tegenovergestelde effect te hebben. De cultuursector wordt in een harnas gestopt waar anderen niet inzitten. De beelden van voetballers en toeristen aan de kust zeggen op dit vlak al genoeg. Zelf hebben we geïnvesteerd om onze activiteiten veilig te kunnen laten doorgaan. We hebben daar, zoals de Nationale Veiligheidsraad dat vraagt, de cultuurmatrix voor gebruikt, met als resultaat: beperking van het aantal deelnemers, blijven zitten verplichten, op voorhand overleggen met muzikanten over de aanpak, ontsmetten van oppervlakten, afstand tussen de tafels bewaken. Blijkbaar was het allemaal onvoldoende en wil men voor de gemakkelijkste weg kiezen: een totaal verbod. Het hoofdargument: de kans dat mensen de regels niet naleven, is te groot", luidt het.

Kakofonie

De schrijvers van de brief vrezen dat de gemeentebesturen de sector niet al te goed kennen. “Het is nog gemakkelijker om mensen te doen zitten, te doen inschrijven of op gelijk welke manier te organiseren bij een concert of klein evenement dan op een gewoon caféterras. Daarmee viseren we de horeca niet, integendeel: wij werken in de horeca. Mochten hier of daar de normen niet gevolgd worden, dan moet men het boeltje maar stilleggen. We vragen de overheid zelfs dat ze in een opleiding voorziet voor vrijwillige stewards en hen voorziet van herkenbaar materiaal om mee te helpen het virus te bestrijden. Zo zou de lokale overheid kunnen samenwerken met de bevolking.”

Als blijkt dat de situatie gunstig evolueert, kunnen we de maatregelen in september versoepelen Jenne De Potter, burgemeester van Zottegem

“Het is bovendien bijzonder moeilijk om te werken als lokale besturen op eigen houtje allerhande verschillende maatregelen gaan treffen. In onze politiezone worden concerten verboden, in andere gemeenten niet. Wie zijn favoriete podiumkunstenaar wil zien, trekt dus ergens anders naartoe. De originele initiatiefnemers zijn eraan voor de moeite en de kosten. Als corona het nog lang uitzingt, dan schiet er van cultuur niets meer over en kunnen organisatoren of artiesten er maar beter helemaal mee stoppen. Wij leven mee met alle sectoren, slachtoffers en hulpverleners en willen verder meewerken aan het naleven en organiseren van de nationale beslissingen. Aan de lokale overheden willen we evenwel vragen om deze kakofonie en wedren naar (on)zekerheid te stoppen.”

Veiligheidscel

De Zottegemse burgemeester Jenne De Potter reageert verbaasd op de open brief. “We hebben deze beslissing genomen in het belang van de inwoners van onze politiezone. We merken dat de besmettingen ook bij ons toenemen. Zottegem komt zelfs in de gevarenzone. Door de evenementen af te gelasten, proberen we er ook voor te zorgen dat de horecagelegenheden in de politiezone kunnen openblijven. Met de intergemeentelijke veiligheidscel volgen we de situatie op de voet. Als blijkt dat de situatie gunstig evolueert, kunnen we de maatregelen in september versoepelen. Maar vandaag is dat nog niet aan de orde”, zegt De Potter.