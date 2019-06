Cultuurkaravaan slaat tenten op in Leeuwergem: dorp hele dag op stelten Frank Eeckhout

05 juni 2019

09u31 0 Zottegem Cultuurkaravaan slaat op zondag 23 juni zijn tenten op in de Zottegemse deelgemeente Leeuwergem. “Waar de Cultuurkaravaan halt houdt, wordt het dorp één dag lang op culturele stelten gezet. Zowel jong als oud komen er aan hun trekken", zegt schepen van Cultuur Lieselotte De Roover (CD&V).

Voor de vijfde editie van het succesvolle mini-straattheaterfestival trekt Cultuurkaravaan naar het dorpsplein van Leeuwergem. “Vul je picknickmand met lekkers en kom naar het dorpsplein voor een heerlijke ruilpicknick. Alle aanwezigen worden om 12 uur getrakteerd op een dorpstoast. KVLV Leeuwergem neemt plaats achter het buffet. Café Imeland en Wholly Spirits zorgen samen voor één toog. Een goede gastvrouw doet het gezelligheidsgehalte nog stijgen. Ze entertaint en behaagt de gasten. Daarom nodigen we dit jaar de dames van Kartelle uit met hun kleed. Om te genieten, om op te zitten en om mee te maken", vertelt Lieselotte De Roover vol enthousiasme.

Na de dorpspicknick kan iedereen een hele namiddag lang genieten van straattheater, animaties, muziek en spel. “Phlips Bros blaast de poppenkast uit de jaren dertig nieuw leven in met een eigenzinnige roadshow voor jong en oud. Met een capaciteit van twaalf personen per voorstelling en geen airco is de Marion Camion van Phlips Bros zonder twijfel één van ‘s werelds meest intieme theaterzalen. In basisschool Het Leeuwke kan je fietsen op de meest gekke tweewielers en je wagen aan één van de vele volksspelen. Het plaatselijke feestcomité zorgt voor reuze jenga, kubb en minivoetbal", somt De Roover enkele van de activiteiten op.

Daarnaast is er nog heel wat meer te beleven. Je kan je conditie testen tijdens het fietsen op rollen, deelnemen aan een levensechte kicker of de fototentoonstelling van Objectief Reflex bezoeken. Of DJ Frietmachine, een machine die je aardappel laat dansen. Hij meet, weegt en bekijkt of je geaard bent. Is dat het geval, dan draait hij een vette plaat voor jou en je aardappel. Speel je liever met kleurpotloden? Dat kan ook in de caravan van Meneer De Wit. Zijn caravan én interieur zijn volledig wit, net als zijn kostuum. De bezoekers worden uitgenodigd om te helpen meer kleur in zijn leven te brengen. De muren, tafels, stoelen, boeken of het bestek, overal mag je een tekening op maken.

“Het is opvallend maar waar de Cultuurkaravaan halt houdt, komen de inwoners buiten en vieren ze feest. Dit evenement brengt echt leven in de brouwerij en brengt de buurt dichter bij elkaar. Dat zal in Leeuwergem niet anders zijn", zegt burgemeester Jenne De Potter.

Alle activiteiten zijn gratis. Vele zijn doorlopend, andere beginnen op een vast tijdstip. Het volledige programma kan je vinden op www.cczoetegem.be of www.zottegem.be.