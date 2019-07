Crowdfunding levert Voedseltuin Rijkbos Zottegem recorbedrag van 15.755 euro op Ronny De Coster

05 juli 2019

10u43 1 Zottegem Voedseltuin Rijkbos breekt crowdfunding-record bij Streekmotor23 Voedseltuin Rijkbos heeft via het crowdfunding platform van Streekmotor23 maar liefst 15.755 euro opgehaald voor de bouw van een buitenkeuken en een stille ruimte. Streekmotor23 legt zelf ook nog eens 5.000 euro bij.

Voedseltuin Rijkbos is een sociaal-ecologisch samentuinproject waarbij mensen die het psychisch, financieel of sociaal wat moeilijker hebben samen met andere bewoners uit de ruime buurt vrijwillig werken in een collectieve voedseltuin met een moestuin, een eetbare bostuin en enkele dieren. “De bijzonderheid van het project schuilt in de keuze om deelnemers aan te spreken op hun mens-zijn en hun talenten”, zegt coördinator Filip Loobuyck.

Voor de bouw van een buitenkeuken en een stille ruimte had Voedseltuin Rijkbos een crowdfunding georganiseerd. We wilden 200 mensen vinden die gedurende drie jaar 50 euro per jaar zouden schenken. Het werd een groter succes dan gehoopt: 261 mensen gingen op de oproep in. We hebben 15.755 euro opgehaald en Streekmotor23 legt zelf ook nog eens 5.000 euro bij. Deze zomer zullen we met vrijwilligers, onder begeleiding van een aannemer, aan de slag gaan om naast de moestuin een constructie met hout en leem te bouwen waar een keuken zal in geplaatst worden. De komst van een keuken naast de moestuin zal het project nieuwe mogelijkheden geven”, gelooft Filip Loobuyck.