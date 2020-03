Creatief met marsepein: bakkerij Sint-Anna stelt knotsgek en zoet boetseerpakket samen Frank Eeckhout

26 maart 2020

08u59 2 Zottegem Om de coronacrisis creatief te doorstaan hebben bakker Bart en het team van bakkerij Sint-Anna in Zottegem een knotsgek marsepeinen boetseerpakket samengesteld. “Wij doen het om de kinderen die nu massaal thuis zitten even weg te halen van de computer, smartphone of tv", zegt bakker Bart.

Vanaf donderdag 26 maart zijn deze pakketjes in de bakkerij beschikbaar. “In het pakket vind je een kleine handleiding om stap voor stap vier leuke figuurtjes in elkaar te boetseren: twee poeslieve muisjes en twee schattige kuikentjes. Alle benodigdheden zijn aanwezig: marsepein, suikeroogjes, boetseerstaafje, enkel voor de creativiteit moet je zelf zorgen. Om het figuurtje met liefde af te werken zit er ook nog extra rode marsepein bij om een hartje, of twee te boetseren. In deze tijden hebben we alles extra hygiënisch verpakt om veilig en met oog voor perfectie aan de slag te kunnen. De creaties die de kinderen gemaakt hebben, kunnen ze cadeau doen aan hun ouders of aan hun grootouders waarmee ze nu minder contact zullen hebben", vertelt bakker Bart.

De zoete boetseerpaketten zijn te koop bij bakkerij Sint-Anna in de Sint-Annastraat in Zottegem.