Creatief met elektriciteit, chemie of robotica: Techniekacademie Zottegem van start in PTI Frank Eeckhout

22 augustus 2019

12u08 2 Zottegem In het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) gaat op 19 september Techniekacademie Zottegem van start. “Dit initiatief betrekt kinderen van 10 tot 12 jaar op een unieke wijze bij techniek en technologie (STEM). Met de start van een techniekacademie geven we een signaal dat te weinig jongeren voor een technische loopbaan kiezen", zegt schepen van Jeugd en Onderwijs Lieselotte De Roover (CD&V).

Iedereen weet dat de Vlaamse arbeidsmarkt al jaren met een structureel tekort aan technische en wetenschappelijke profielen kampt. Zelfs in crisistijden raken de vacatures niet ingevuld. De regering heeft via het Vlaamse STEM-actieplan (2012-2019) al een eerste stap gezet om hier iets aan te doen. Maar ook de gemeente of stad kan een belangrijke rol spelen om kinderen vertrouwd te maken met techniek. Voor deze eerste editie verleent het stadsbestuur van Zottegem haar steun aan dit initiatief.

12 workshops

“De volledige reeks bestaat uit 12 workshops tussen 18 september en 11 december 2019 op woensdagnamiddag van 13.30 tot 15.30 uur en van 16 tot 18 uur. Vanaf dan gaan we met 2 groepen van 20 kinderen uit de stad aan de slag met technische topics. In 12 sessies van 2 uur brengen we jongeren creatief in contact met chemie, hout, metaal/kunststof, elektriciteit, bouw, informatica/robotica", vertelt schepen Lieselotte De Roover. De workshops vinden plaats in het PTI van Zottegem onder begeleiding van professionele techniekmentoren. Ook een actief bedrijfsbezoek is voorzien en op het einde nodigen we alle ouders uit op een diploma-uitreiking. Geïnteresseerden uit het vijfde of zesde leerjaar kunnen zich binnenkort aanmelden. Het aantal plaatsen is beperkt tot 40 deelnemers", geeft de schepen nog mee.

Interesse laten blijken kan via www.techniekacademie-zottegem.be. Inschrijven kan vanaf zaterdag 7 september. De prijs van de workshops bedraagt 50 euro, materiaal en verzekering inbegrepen. Er is een fiscaal attest voorzien zodat tot 45% van dat bedrag gerecupereerd kan worden. Voor een tweede kind binnen hetzelfde gezin bedraagt de deelnameprijs 45 euro. Er is ook een sociaal tarief voorzien. Dit project wordt gesteund door de provincie Oost-Vlaanderen via ‘flankerend onderwijs’, door de Vlaamse overheid via de STEM-academie en VLAIO, door de sector TOFAM, Woodwize, Covalent, IPV, Alimento, Constructiv en tal van andere partners. De Hogeschool VIVES neemt de organisatie van de Techniekacademie op zich.