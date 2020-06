Covid-19 duikt weer op: twee bewoners van woonzorgcentrum Egmont testen positief Frank Eeckhout

05 juni 2020

15u30 0 Zottegem Op advies van de coördinerend en raadgevend arts Schokkaert is er een nieuwe Covid-19-test uitgevoerd in cluster Velzeke van het woonzorgcentrum Egmont in Zottegem. Uit de resultaten blijkt dat twee bewoners positief hebben getest op het virus.

“Op dit ogenblik vertonen de bewoners geen symptomen en zijn ze in goede gezondheid. Onmiddellijk werden de nodige maatregelen genomen en dit in nauw overleg met de arts en het ziekenhuis. De twee bewoners zijn geïsoleerd en worden in de meest optimale en veilige omstandigheden verzorgd. De familie van de bewoners is geïnformeerd,” zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V). Schepen van sociale zaken en senioren Peter Vansintjan (CD&V) vult aan: “Volgende week zal de hele vleugel opnieuw worden getest. De situatie wordt zeer nauw opgevolgd en het personeel doet er alles aan om in de meest veilige omstandigheden de beste zorgen aan te bieden, waarvoor onze dank”.