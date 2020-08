Coronaproof sportaanbod voor jong en oud: inschrijvingen van start Frank Eeckhout

25 augustus 2020

14u58 0 Zottegem Nu de zomermaanden en sportkampen op hun einde lopen, gaat de sportdienst van stad Zottegem terug van start met hun sportaanbod voor dit najaar. “Zwemfanaten blijven terecht kunnen in het stedelijk zwembad dat zijn aangepaste werking verder zet. Om het sporten veilig te organiseren, wordt voor alle lessen en het zwembad met inschrijvingen gewerkt", kondigt schepen va Sport Brecht Cassiman (N-VA) aan.

Het reservatiezwemmen wordt verlengd en het zwembadbezoek verloopt dus nog even op dezelfde manier zoals deze zomer. “Het scheiden van verschillende doelgroepen, aangepaste openingsuren en een beperkt aantal toegelaten zwemmers blijven van kracht. Ook wordt nog steeds met tijdsblokken gewerkt. Wel zijn er dit najaar meer tijdsblokken beschikbaar voor het publiek. Publiekzwemmen is mogelijk van maandag tot zondagvoormiddag op vaste tijdsblokken. Sommige blokken staan in het teken van het vrij zwemmen, en er blijven altijd banen beschikbaar voor het baantjeszwemmen. Enkel het middagzwemmen kan om praktische redenen helaas niet doorgaan. Alle praktische info, openingsuren en tijdsblokken vind je op www.zottegem.be/Zwembad”, zegt schepen Brecht Cassiman.

Hockey initiatie

Op vrijdag 4 september gaat de langverwachte hockey-initiatie van start voor kinderen van 5 tot 12 jaar. “Tien weken lang kunnen zowel jongens als meisjes deze populaire ploegsport ontdekken, telkens van 17.30 uur tot 19.30 uur. De lessen worden gegeven door ervaren hockeyspelers, en vinden plaats op het kunstgrasveld Bevegemse Vijvers", gaat Cassiman verder. Nu zwemlessen terug kunnen doorgaan, wordt volop ingezet op overleven in het water en het kleuterzwemmen. “Op zaterdagvoormiddag zijn drie lesmomenten voor telkens 20 kinderen van 3 tot 5 jaar, onder begeleiding van gekwalificeerde lesgevers. Deze lessenreeksen starten op 19 september en lopen over het ganse schooljaar. Watergewenning voor baby’s en peuters en zwemlessen voor volwassenen zitten er even niet meer in. Op woensdagavond 16 september herstarten de lessen aquafitness voor jongeren en volwassenen. De 10 lessen vinden telkens plaats van 20 tot 21 uur, en er zijn 24 beschikbare plaatsen", geeft de schepen nog mee.