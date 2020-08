Coronaploeg van politie schreef al 3 PV’s uit wegens inbreuken op mondmaskerplicht Frank Eeckhout

07 augustus 2020

15u37 0 Zottegem De coronaploeg van politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem heeft al 3 PV’s opgemaakt wegens inbreuken op de mondmaskerplicht. De overtreders riskeren een boete van 250 euro.

Net als bij de eerste golf worden in de politiezone opnieuw extra controles uitgevoerd op de uitgevaardigde coronamaatregelen. “Sinds 1 augustus gaat er, naast de gewone interventieploegen, elke dag ook een coronaploeg van de politie op pad. De mondmaskerplicht in de winkels, winkelstraten en in het station wordt zeer goed opgevolgd maar zal ook in de komende periode onze bijzondere aandacht krijgen net als de extra maatregelen die genomen werden voor de horecazaken en wekelijkse marktdagen. Er wordt niet meer preventief of sensibiliserend te werk gegaan. Elke inbreuk wordt voortaan geverbaliseerd", waarschuwt politiecommissaris Gunther Van Steenberge.