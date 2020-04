Coronacrisis prikkelt muzikale creativiteit: “Met de Lockdown Waltz kunnen mensen even wegdromen en hun zorgen vergeten” Lieke D'hondt

07 april 2020

18u42 0 Zottegem Zottegemnaar Bert De Cock (34) is tijdens deze coronacrisis gestart aan een bijzonder muzikaal project. Hij heeft de ‘Lockdown Waltz’ gecomponeerd en laat het deuntje de hele wereld rondgaan. Ondertussen spelen muzikanten uit 16 verschillende landen elk vanuit hun eigen plekje in quarantaine mee. “Zelfs vanuit ons kot kunnen we muziek maken. De coronacrisis zal onze passie alleen maar aanwakkeren.”

Dat Bert De Cock wat heeft met muziek mag duidelijk zijn. De Zottegemse leerkracht is ook directeur van de privémuziekschool CreaMuse in Munkzwalm (Zwalm), oprichter en organisator van muzikale kampen bij vzw Muzikids en dirigent van het popkoor Sing Out Loud. Nu zowat alle activiteiten stilliggen, richt hij zijn pijlen op een virtueel muziekproject: de Lockdown Waltz. Een eerder eenvoudige melodie voor alle instrumenten en muzikanten van elk niveau.

Hoe is het idee van de Lockdown Waltz ontstaan?

“Omdat de scholen gesloten zijn en de paaskampen geannuleerd zijn, had ik tijd vrij om een virtueel project op poten te zetten. Op vraag van een bevriend muzikant heb ik een eenvoudige melodie gecomponeerd die speelbaar is door alle instrumenten en door muzikanten van elk niveau. Zo hebben we uiteindelijk inzendingen binnengekregen van zowel beginnende, als professionele muzikanten. Ook de diversiteit aan instrumenten is opvallend: naast traditionele instrumenten als piano, gitaar, strijkers, houtblazers en koperblazers, kregen we ook opnames van doedelzakken, harpen, een nyckelharpa, een hakkebord, een autochord en een concertina.”

Je kreeg veel internationale respons, had je dat verwacht?

“Aanvankelijk had ik gehoopt op een twintigtal opnames waarmee ik een eenvoudige bewerking zou kunnen maken. Na enkele dagen kwam er ook respons uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Vanaf dat moment ging het enorm snel. De Lockdown Waltz werd opgepikt op verschillende buitenlandse muzikantenvlogs en werd verschrikkelijk vaak gedeeld op sociale media. Na zes dagen besloot ik aan het werk te gaan met de 121 inzendingen die ik op dat ogenblik had. Dat resultaat werd inmiddels meer dan 20.000 keer bekeken en honderden keren gedeeld. Het filmpje is ook een eigen leven gaan leiden in het buitenland, waardoor ik geen zicht meer heb op het exacte aantal views. De afgelopen dagen werd ik ook door verschillende binnenlandse en buitenlandse muziekorganisaties gecontacteerd met de vraag of zij de Lockdown Waltz mochten aanbieden aan hun leden. Het succes was absoluut onverwacht. Mijn muzikale kindje groeide plotseling uit tot een muzikale globetrotter.”

Uit welke landen kreeg je inzendingen?

“De oorspronkelijke versie is samengesteld met 121 opnames uit 12 landen: België, Zweden, India, Brazilië, Oekraïne, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Roemenië en Duitsland. Ondertussen zijn er nog enkele landen bijgekomen. Momenteel zijn er bijna 200 opnames ingezonden uit 16 landen.”

Was het moeilijk om de Lockdown Waltz te maken?

“Het componeren van de wals ging zeer snel. Op enkele minuten stond het melodietje op papier. Het verzamelen en het bewerken van de ingezonden filmpjes was zeer tijdrovend. Mijn ervaring met videobewerking was eerder beperkt, maar het is alvast een goede leerschool gebleken.”

Komt er na dit succes ook een nieuwe compositie?

“Ik heb de vraag al een paar keer gekregen, maar ik houd de boot voorlopig nog even af. Het was een fantastische ervaring om zo’n project te kunnen opstarten. Als ik nu een nieuwe compositie zou lanceren, zou de respons waarschijnlijk nog een stuk groter zijn, maar de uniciteit van het project zou komen te vervallen. Wel ben ik momenteel begonnen met mijn andere muzikale liefde: het kinderlied. Vandaag hebben we een eerste coronalied wereldkundig gemaakt voor kinderen van de lagere school. Op die manier hopen we hen ook tijdens de lockdown aan het zingen te krijgen. De komende dagen zullen mogelijk nog enkele nieuwe liedjes volgen. De nummers gaan over een bepaald facet van de coronacrisis, maar dan gebracht op het niveau van kinderen. We proberen ons daarbij niet te focussen op het negatieve, maar willen een sfeer van hoop en verbondenheid creëren. Humor is hierbij nooit ver weg. Onze liedjes worden gratis aangeboden en zijn voor iedereen toegankelijk. Je kan ze trouwens vinden op mijn website en facebookpagina en van vzw Muzikids.”

Is het voor jou belangrijk om ook tijdens deze moeilijke tijden bezig te blijven met muziek?

“Alles in mijn leven staat in het teken van muziek, maar dat wordt ons nu grotendeels ontnomen. We gaan een periode in zonder optredens, zonder muziekkampen, zonder workshops, zonder muzieklessen en dus ook zonder inkomsten. Dat onze inkomsten verdwijnen, hebben we zelf niet in de hand. Daar kunnen we niets aan veranderen. Het lijkt me dan ook niet zinvol om daarover wakker te liggen. Wat veel belangrijker is, is het feit dat we nog steeds samen kunnen musiceren. De lockdown maakt het er niet gemakkelijker op, maar zelfs vanuit ons kot kunnen we muziek maken. De coronacrisis zal onze passie alleen maar aanwakkeren.”

Merk je dat anderen daar ook nood aan hebben?

“Het valt zeker op dat mensen nood hebben aan afwisseling, ontspanning en afleiding. Ook online is er duidelijk een publiek voor muzikale projecten. Mensen genieten ervan om even weg te dromen en hun zorgen te vergeten. Met ons nieuwe project willen we nu ook de kinderen meer betrekken. Voor hen is het belangrijk dat ze niet steeds geconfronteerd worden met de beperking van een lockdown. Kinderen hebben recht op ontspanning en daarvoor is zo’n muzikale uitlaatklep ideaal.”