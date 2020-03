CORONA. Beter voorkomen dan genezen: VBS Grotenberge laat kinderen en personeel tussendoor handen wassen Frank Eeckhout

02 maart 2020

12u14 9 Zottegem Vrije basisschool Grotenberge heeft enkele maatregelen genomen om het coronavirus buiten de schoolmuren te houden. “We hebben extra zeep en papieren handdoekjes voorzien en laten kinderen en personeel tussendoor de handen wassen", zegt preventie-adviseur Paul Haevermaet.

Zonder de hele coronavirus-problematiek te willen overdramatiseren heeft de directie van VBS Grotenberge toch nog enkele praktische tips voor in de klas. “Ik denk dat we vooral ons gezond verstand moeten gebruiken, maar enige voorzichtigheid is toch geboden. Vanuit de overheid kregen we enkele richtlijnen in verband met dit virus. Ik heb er nog wat bedenkingen aan toe gevoegd. We roepen de leerkrachten op om tussendoor samen met de kinderen de handen te wassen. We hechten ook aandacht voor verse handdoeken en propere banken. Voldoende papieren zakdoekjes in elke klas moeten ervoor zorgen dat de kinderen daarin kunnen hoesten. En ook de neus snuiten of niezen kan best in een papieren zakdoekje. Na gebruik vliegt die meteen in een gesloten vuilnisbak. Daarnaast hebben we iedereen afgeraden om elkaar de hand te schudden en vragen we extra aandacht voor kinderen en leerkrachten die ziektesymptomen hebben", laat preventie-adviseur Paul Haevermaet weten.