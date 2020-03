CORONA. Aparte onderzoeksruimte op spoed voor risicopatiënten coronavirus Frank Eeckhout

02 maart 2020

13u12 0 Zottegem Het Sint-Elisabethziekenhuis in Zottegem heeft op de dienst spoedgevallen een aparte kamer ingericht, waar patiënten met een risicoprofiel voor het coronavirus COVID-19, onderzocht worden. “ In het verleden hebben wij ons op een gelijkaardige manier reeds voorbereid op andere coronavirussen, zoals het SARS en MERS-CoV", zegt communicatieverantwoordelijke Nicky De Temmerman.

Het was een kwestie van tijd vooraleer ook in België de eerste besmettingen van het Coronavirus COVID-19 vastgesteld werden. “Op basis van de aanbevelingen van de overheid werden in ons ziekenhuis procedures opgemaakt die worden toegepast bij het aanmelden van een patiënt met een risicoprofiel. De voorbije dagen kregen wij reeds een aantal bezorgde telefoontjes van patiënten en huisartsen. In eerste instantie is het belangrijk dat personen die zich ziek voelen en ongerust zijn eerst telefonisch contact opnemen met de huisarts. Via een officiële vragenlijst waar er gepeild wordt naar symptomen, blootstelling en reisinformatie zal de huisarts de eerste vaststellingen doen en indien nodig contact opnemen met het Agentschap Zorg en Gezondheid. Patiënten die zich toch op de spoedgevallendienst van ons ziekenhuis aanmelden, worden via een aparte flow opgevangen. Er zal dan een eerste onderzoek en staalafname gebeuren in een afgesloten screeningsruimte in de garage van onze spoedgevallendienst. Meestal zal de patiënt de resultaten in thuisisolatie kunnen afwachten. Ook bij een positief resultaat kan men in thuisisolatie verblijven tot het virus uit het lichaam verdwenen is. Zwaar zieke patiënten kunnen de eerste zorgen krijgen in aparte isolatiekamers, maar deze zullen snel overgebracht worden naar het UZ Antwerpen of UMC Sint-Pieter in Brussel", laat Nicky De Temmerman weten.