Cocktail- en mocktailworkshop in lokaal dienstencentrum Frank Eeckhout

15 juli 2019

11u04 0 Zottegem Lokaal Dienstencentrum Egmont in Zottegem organiseert op donderdag 1 augustus een workshop cocktails en mocktails maken.

Zin om een lekkere cocktail te maken maar nog op zoek naar een leuk recept? “Dan ben je op onze workshop aan het goede adres. We maken samen twee cocktails en één mocktail", laat communicatieambtenaar Elke Cornil weten. Inschrijven kan tot 24 juli via mail naar ldcegmont@ocmw.zottegem.be, op het nummer 09/364.56.95 of in het dienstencentrum tijdens de openingsuren. De kostprijs bedraagt 8 euro.