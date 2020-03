CoBrA-beweging is rode draad in nieuw kunstproject Sint-Barbaracollege Frank Eeckhout

09 maart 2020

15u51 0 Zottegem Vanuit het oogpunt dat kinderen kunst moeten ontmoeten én de gelegenheid moeten krijgen om zich creatief te uiten organiseert het Sint-Barbaracollege campus Trapstraat voor de achtste keer zijn tweejaarlijks kunstproject. “Rode draad is de CoBrA-beweging uit 1948", kondigt directeur Marc De Groote aan.

De waardevolle ervaringen van de vorige edities en de steun van het oudercomité, enthousiaste kunstenaars en verwoede verzamelaars waren een stimulans om dit project te hernemen. “Het wordt in veel opzichten een uniek evenement. Rode draad is de CoBrA-beweging uit 1948, een groep naoorlogse kunstenaars die onbelemmerd en fantasierijk hun stempel drukten op de moderne kunst met een andere soort van kunst. Het waren artiesten die iets anders wilden maken dan wat ze eerder hadden gezien. “Wij belichten in een uitzonderlijke expo “CoBrA: een driekoppige slang?” de stichtende leden van de CoBrA-beweging Guillaume Corneille, Asger Jorn, Pierre Alechinsky, Karel Appel en andere buitenbeentjes. Een tweede zaal “Vervolg coBrA: een veelkoppige slang?” toont aan hoe CoBrA springlevend bleef én is bij heel wat toonaangevende kunstenaars van Willem Van Hecke tot Hannes d’Haese", vertelt directeur Marc De Groote.

“We merkten al snel bij de opstart van dit project dat de kunstwerken van de CoBrA-kunstenaars direct tot de verbeelding van onze kinderen spreken. De fantasievolle dieren met menselijke trekjes, de sprookjes en de fabelwerelden. Hun kunst lijkt op kindertekeningen maar, nee hoor, dit is geen kinderwerk! Niet iedereen heeft de inspiratie en fantasie om dit te verzinnen! Of bewijzen onze kinderen het tegendeel? Aan u om te oordelen! Op een sterk beschouwende én creërende manier maakten de kinderen in tien ruimten kennis met de ware gedaante van CoBrA. Het werden pareltjes van kunstateliers met ‘eigen werk’ van onze CoBrA-kids, geïnspireerd op de wezenskenmerken van CoBrA", vult Pieter De Vuyst van het oudercomité aan.

De expo is te bezichtigen op zaterdag 25 en zondag 26 april van 14 tot 17 uur. Op 27, 28 en 29 april is te expo ook toegankelijk na afspraak op het nummer 09/360.05.96. Uiteraard is zo’n activiteit een mooie kans om de leerkrachten te ontmoeten of om kennis te maken met de school. De kinderen zorgen voor een fijn optreden. Je kan er informatie inwinnen over de talrijke activiteiten die in de loop van een schooljaar georganiseerd worden.