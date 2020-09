Coach Koen Vanden Houten ziet zwakke prestatie van SV Sottegem: “Met drie strafschoppen tegen kan je moeilijk winnen” Kristophe Thijs

20 september 2020

12u03 0 Zottegem SV Sottegem, voor aanvang van het seizoen door velen uitgeroepen als titelfavoriet, heeft zijn competitiestart gemist. Na het gelijkspel vorige week tegen Eine ging de ploeg zaterdagavond verrassend onderuit tegen Nokere-Kruishoutem. Het werd een wedstrijd waarin de scheidsrechter de hoofdrol opeiste, maar tegelijk ook een match waarin blauw-geel ondermaats presteerde. “Als je drie strafschoppen tegen krijgt, dan kan je moeilijk een wedstrijd winnen”, aldus coach Vanden Houtten die tegelijk toegaf dat zijn team zwak presteerde.

Een alcoholcontrole voor de bezoekende supporters, waarbij niemand een positief werd bevonden overigens, was al een eerste signaal dat de sterren niet goed stonden voor SV Sottegem. Op een bijzonder slecht veld kreeg blauw-geel geen poot aan de grond. Het werd een allesbehalve aantrekkelijke match, maar fair was ze wel. “En toch stond nog voor het uur mijn volledige verdediging al met geel geboekt”, sakkerde Vanden Houten die tijdens de rust een opmerking maakte naar de scheidsrechter en daarvoor ook een geel karton zag.

Even voorbij het halfuur werd Van Der Meulen in de sandwich genomen in het strafschopgebied, maar de scheids gaf niet thuis. “Maar vijf minuten later was het aan de overzijde natuurlijk wel prijs. Bijzonder licht. Als je al van een overtreding kan spreken, moest je dat in de fase voordien ook in ons voordeel gedaan hebben en dat was niet gebeurd. Stel dat we op 0-1 waren gekomen, dan krijg je een heel ander matchbeeld”, aldus Vanden Houtten.

Strafschoppen

De regen aan strafschoppen ging na de rust lustig verder. “En ja, objectief als ik ben, kan je die allemaal fluiten, maar dat moet je dat evenwichtig doen aan beide kanten. Bij de derde strafschop krijgt Van Durme vanop drie meter de bal tegen de hand aangeschoten. Volgens de regels is dat inderdaad penalty, maar Van Durme krijgt in die fase ook nog eens zijn tweede geel en mag gaan douchen. Onbegrijpelijk voor een aangeschoten bal waar je niet eens kan aan doen.”

Toch vindt Vanden Houtten dat zijn ploeg vooral in eigen boezem moet kijken. “Ook al zaten de omstandigheden tegen, we hebben er te weinig aan gedaan om het de thuisploeg moeilijk te maken. Dat we over het potentieel beschikken, hebben we in de vriendschappelijke match tegen nationaler Stekene bewezen, maar die lijn hebben nog niet verder kunnen trekken. Panikeren moeten we echter niet doen. Hard verder blijven werken is de boodschap. Dit is een fantastische groep en het zal echt niet blijven tegenzitten. Laat ons nu maar een vijftal weken zwijgen over de titel en gewoon match per match bekijken”, besluit de Zottegemse coach.