China de nieuwe wereldmacht: lezing door Stefaan Blommaert Frank Eeckhout

20 november 2019

16u18 0 Zottegem Neos Zottegem nodigt op maandag 19 december Stefan Blommaert uit om een lezing te geven over China.

China drukt steeds meer zijn stempel op de wereldeconomie. Hoe moeten we reageren op de toenemende invloed van China? Moeten we bang zijn, of de nieuwe realiteit aanvaarden? Op al deze vragen geeft gastspreker Stefan Blommaert, journalist en verslaggever vanuit Rusland en Azië voor de VRT, een antwoord. De lezing vindt plaats in het Hof van Nassau in de Balegemstraat en start om 14.30 uur. Inschrijven kan tot 10 december via mail naar luc.haesebeyt@telenet.be en kost 8 euro voor leden en 11 euro voor niet-leden. Na de lezing is er tijd om kennis te maken met het nieuwe bestuur.