Chauffeur zwaargewond nadat bestelwagen op geparkeerde oplegger inrijdt Koen Moreau

12 juli 2020

11u07 0 Velzeke Op de Provinciebaan in Velzeke raakte zaterdagnamiddag net voorbij het schooltje van Hundelgem een chauffeur zwaargewond bij een ongeval.

De man reed met een Volkswagen bestelwagen van een Franse firma richting Spar toen hij om een onduidelijke reden van de weg afging en botste op de rechter achterhoek van de geparkeerde oplegger van een vrachtwagen. De klap was hard en de chauffeur zat gekneld in zijn wagen. De brandweer had heel wat werk om de man te bevrijden. Hij werd vervolgens zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht. Mogelijk werd de man onwel of viel hij in slaap.