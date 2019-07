Chauffeur verliest controle over het stuur, gaat door hekwerk station en belandt net naast de sporen KOEN MOREAU en FRANK EECKHOUT

19 juli 2019

23u27 26 Zottegem Aan de achterkant van het station van Zottegem gebeurde vrijdagavond rond 22.15 uur een spectaculair ongeval.

De chauffeur van een BMW die vanuit de Godveerdegemstraat richting station reed, verloor in de Broeder Mareslaan om onduidelijke reden de controle over het stuur van zijn wagen. De BMW ging in de bocht die de straat parallel met de sporen brengt door de hekkens en kwam op zijn zijkant naast de sporen terecht. De chauffeur kwam ongedeerd uit zijn zwaar beschadigde wagen. Het treinverkeer werd veiligheidshalve korte tijd onderbroken. De politie had heel wat werk om de weerspannige chauffeur tot bedaren te brengen. De man werd uiteindelijk afgevoerd.