Chauffeur mist bocht en rijdt hoek van huis weg: brokstukken vliegen tot 60 meter ver Frank Eeckhout Koen Moreau

12 oktober 2020

17u41 86 Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan) Zottegem In de Elenestraat in Zottegem gebeurde maandagavond iets na 17 uur een zwaar ongeval. De bestuurster van een Toyota die vanuit Zottegem richting Hof van Oranje reed, ging uit de bocht en ramde een huis.

De klap was enorm. De hoek van Den Brabander werd volledig losgerukt. Brokstukken vlogen tot zestig meter ver. De wagen zelf kwam pas 40 meter verderop tot stilstand. Medisch personeel, brandweer en politie haastten zich ter plaatse. Beide inzittenden van de wagen, een vrouw en een man uit Balegem, werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Keuken in eetkamer geduwd

In de Elenestraat is de maximum toegelaten snelheid 50 per uur maar de weg leent zich om veel sneller te rijden. Een getuige verklaart dat de wagen hem zeker met 100 kilometer per uur heeft ingehaald. De bewoners van Den Brabander kunnen bij familie terecht. Zij waren niet thuis toen het ongeval gebeurde. “Een geluk", reageert de bewoner kort. “De keuken werd in de eetkamer geduwd. De ravage in de woning is enorm. Dit had veel slechter kunnen aflopen.” Brandweerpost Zottegem stutte de woning en maakte na afloop de rijbaan vrij.

Vijf maanden geleden gebeurde amper 100 meter verder een gelijkaardig ongeval. Daarbij kwam een man uit Ninove om het leven. Ook hier lag overdreven snelheid aan de basis van het ongeval.