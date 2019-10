Chauffeur gewond bij ongeval met twee auto’ s op de Buke in Zottegem Ronny De Coster

29 oktober 2019

13u49 8 Zottegem Op de Buke, de invalsweg tussen de Europaweg (N42) en het centrum van Zottegem, is dinsdagmiddag een ongeval met twee wagens gebeurd. Eén chauffeur raakt bij de klap gewond.

Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Buke met de Gentsesteenweg. Eén van de auto’s wou vanuit het centrum van Leeuwergem de Buke oversteken en werd daarbij gegrepen door de andere, die reed in de richting van het centrum.

Na de klap kwam de aangereden auto een tiental meter verder in de kant naast de weg terecht. De chauffeur van die wagen is overgebracht naar het Algemeen Ziekenhuis Sint Elisabeth in Zottegem, maar zou er niet erg aan toe zijn.

De andere bestuurder kwam er met de schrik van af.

Als gevolg van het ongeval sloot de politie de Buke plaatselijk een tijdje af voor het verkeer.